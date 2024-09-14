Yalı Çapkını Sinan kimdir? Cem Söküt kimdir, kaç yaşında? Cem Söküt nereli?
Geniş bir izletici kitlesine sahip olan Yalı Çapkı'nı dizisinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Sinan karakteriyle Cem Söküt dahil oldu. Peki, Yalı Çapkını Sinan kimdir? Cem Söküt kimdir, kaç yaşında? Cem Söküt nereli?
Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonunda kadrosuna yeni karakterler katmaya devam ediyor. Seyran'ın yeni sevgilisi Sinan karakterini canlandıran Cem Söküt, dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Sinan kimdir? Cem Söküt kimdir, kaç yaşında? Cem Söküt nereli?
CEM SÖKÜT KİMDİR?
Cem Söküt, 1990 doğumlu olup 2024 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Söküt, Tayland boksu olarak bilinen Muay Thai sporcusu olarak kariyerine başlamıştır. 2019 yılında oyunculuk sektörüne adım atan Söküt, kısa sürede dikkat çeken projelerde yer almıştır. Çukur, Duran, Hakim ve Mahkum gibi dizilerde başarılı performanslar sergileyen Söküt, oyunculuk kariyerini Yalı Çapkını dizisinde sürdürüyor.
Etiketler: #Cem Söküt #Yalı Çapkını #oyuncu
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