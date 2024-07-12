Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'den yeni film geliyor!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:07

Güncelleme: 12.07.2024 - 13:07

Mert Ramazan Demir her yaz olduğu gibi bu yaz da detoks kampına gitti. Sevgilisi Afra Saraçoğlu’yla geçirdiği İspanya tatilinde de moral depolayan Demir, dizinin 3. Sezon çekimleri öncesi bir süredir konusu geçen sinema filmi için sete çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönetmen koltuğuna oturacağı OGM Pictures imzalı filmin isminin Metruk Adam olduğu konuşuluyor.

Haksızlığa uğramış bir adamın duygusal hikâyesini anlatan filmin senaryosunu Murat Uyurkulak ile Deniz Madanoğlu yazıyor. Filmin geçmiş sahneleri için Mert Ramazan Demir’e benzeyen çocuk oyuncu da aranıyor.

