Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı

Yalı Çapkını dizisinde 'Ferit' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, hastaneye kaldırıldı. Demir, rahatsızlığı nedeniyle dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'ne de katılamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:39
Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı
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Yalı Çapkını dizisi oyuncularından Mert Ramazan Demir, dün gece düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'ne katılamayınca, dizinin yapımcısı oyuncunun rahatsız olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, beta enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 

Onur Akay'ın haberine göre, başarılı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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