'Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir, reklam yüzü oldu
Fenomen dizi 'Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir şampuan markası Head&Shoulders ile reklam anlaşması imzaladı.
Son dönemin dikkat çeken dizilerinden biri olan "Yalı Çapkını"nın başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir, şampuan markası Head&Shoulders'in yeni yüzü oldu.
Geçen yıldan bu yana dört büyük markayla yüksek bedelli reklam anlaşmaları imzalayan Afra Saraçoğlu'nun ardından, şimdi de Mert Ramazan Demir'in reklam dünyasındaki ivmesi hızla yükseliyor.
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26 yaşındaki yetenekli oyuncu, yakın zamanda Head&Shoulders için kamera karşısına geçecek ve markanın yeni reklam kampanyasında boy gösterecek.
Aynı markanın reklam filminde daha önce Demir'in "Şahmaran" dizisinde birlikte rol aldığı Burak Deniz yer alıyordu.
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