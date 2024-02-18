'Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir, reklam yüzü oldu

Yayınlanma: 18.02.2024 - 09:48

Güncelleme: 18.02.2024 - 09:52

Son dönemin dikkat çeken dizilerinden biri olan "Yalı Çapkını"nın başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir, şampuan markası Head&Shoulders'in yeni yüzü oldu.

Geçen yıldan bu yana dört büyük markayla yüksek bedelli reklam anlaşmaları imzalayan Afra Saraçoğlu'nun ardından, şimdi de Mert Ramazan Demir'in reklam dünyasındaki ivmesi hızla yükseliyor.





26 yaşındaki yetenekli oyuncu, yakın zamanda Head&Shoulders için kamera karşısına geçecek ve markanın yeni reklam kampanyasında boy gösterecek.

Aynı markanın reklam filminde daha önce Demir'in "Şahmaran" dizisinde birlikte rol aldığı Burak Deniz yer alıyordu.