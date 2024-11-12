Yalovalı çiftçilerin gözbebeği! Uzun depolama ömrü ile eşi benzeri yok: Hasadı başladı...

Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:36

Güncelleme: 12.11.2024 - 12:36

Henüz dalındayken satışı yapılan ürünlerden Yalova kivisi, aroması, tane ağırlığı, uzun depolama ömrü ve rengi sayesinde aldığı coğrafi işaret belgesiyle çiftçilere önemli değer katıyor.

Geniş soğuk hava depoları sayesinde büyük bir açığı da kapatan Yalova, hasadı yapılan kivileri depolarda tutarak İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına istenildiği dönemlerde gönderiyor.

Özellikleriyle Yalovalı çiftçilerin gözbebeği konumunda bulunan Yalova kivisi için Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde hasat töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kivi bahçesinde düzenlenen programda, Vali Hülya Kaya ve beraberindeki protokol kivi hasadına katıldı.

Meyveleri dalından toplayan Vali Kaya, burada yaptığı konuşmada, 2021'de coğrafi işaret tescili alınan kivinin kent için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.



