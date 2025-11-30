Yan Yana, ikinci haftasında zirveye yerleşti

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerini paylaştığı Yan Yana (tam adıyla Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana), vizyona girişinin ardından ikinci hafta sonunda sergilediği çıkışla dikkat çekti. Film, ikinci haftasında 312 bin seyirciye ulaşarak ilk hafta sonuna göre yüzde 52,9’luk bir artış kaydetti ve açılış rekorları arasında zirveye yerleşti.

Vizyona girdiğinde 200 binin üzerinde izleyiciyle güçlü bir açılış yapan Yan Yana, ikinci hafta performansıyla Türkiye box office tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Film, ikinci haftasında yüksek artış oranı elde eden yapımlar arasında Ayla gibi büyük gişe başarılarını da geride bıraktı. Ayla, ilk hafta sonunda 312 bin, ikinci hafta sonunda ise 466 bin seyirciye ulaşarak yüzde 49 artış sağlamışken, Yan Yana’nın artış oranı yüzde 52,9 olarak kaydedildi.

BoxOffice Türkiye verilerine göre Yan Yana, 14 Kasım’da vizyona girdiğinden bu yana toplamda 1 milyon 109 bin 310 seyirciye ulaştı ve 259 milyon TL’den fazla hasılat elde etti. Film, seyirci ilgisini ikinci haftasında artırmayı başaran nadir yapımlar arasındaki yerini sağlamlaştırdı.