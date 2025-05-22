Yapay zeka tek fotoğrafla ölüm riskini tespit ediyor

Yapay zeka, tıbbi teşhislerde devrim yaratabilecek yeni bir yetenek kazandı: Sadece bir yüz fotoğrafıyla biyolojik yaşı tespit ederek ölüm riskini öngörmek. The Lancet Digital Health dergisinde yayımlanan bir araştırma, bu alandaki çarpıcı bir gelişmeye dikkat çekiyor. Araştırmada tanıtılan "FaceAge" adlı derin öğrenme modeli, 59 bini aşkın sağlıklı bireyin yüz fotoğraflarından öğrenerek yaşlanmanın biyolojik izlerini şaşırtıcı bir doğrulukla çözümleyebiliyor.

Yapay zeka tarafından geliştirilen model, kişilerin yüz hatlarındaki mikroskobik yaşlanma izlerini analiz ederek biyolojik yaşlarını tahmin ediyor. Çarpıcı olan ise, yüzü gerçek yaşına göre daha yaşlı görünen bireylerin erken ölüm riskinin daha yüksek olduğunun ortaya konulması. Araştırmacılara göre bu teknoloji, doktorların teşhis süreçlerine de destek olabilir.





Bu durum, “Yüzümüz, her gün aynada gördüğümüz sıradan bir yansıma mı, yoksa sağlığımızla ilgili hayati mesajlar mı taşıyor?” sorusunu gündeme getiriyor. Alışılagelmiş hayati belirtiler – nabız, ateş, solunum hızı ve tansiyon – gibi fizyolojik göstergeler dışında, artık bir yüz fotoğrafının da en az bu parametreler kadar bilgi sunabileceği düşünülüyor. Özellikle kanser hastalarında biyolojik yaşla yüz görünümü arasındaki farkın daha belirgin olması, bu teknolojinin önemini artırıyor.

Ancak bu gelişmenin psikolojik etkileri de göz ardı edilemez. Kendisini genç hisseden bir bireyin, yapay zekâ tarafından “yaşlı” olarak sınıflandırılması, kaygı bozukluklarını tetikleyebilir. Bu yönüyle teknoloji, hem umut hem de endişe yaratıyor.

Yine de FaceAge’in erken tanı koyma, kişiye özel tedavi planları oluşturma ve invaziv olmayan bir şekilde sağlık izlemi sağlama gibi alanlarda büyük potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar ise uyarıyor: Halihazırda dış görünüşe aşırı önem veren günümüz toplumunda bu tür teknolojiler, olumsuz sosyal etkiler doğurabilir. Yapay zekâ destekli sağlık çözümleri, insan psikolojisi ve etik sınırlar göz önünde bulundurularak geliştirilmek zorunda.