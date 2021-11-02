Yapımcı Timur Savcı’dan yıllar sonra gelen 'Hürrem' itirafı
Reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı, katıldığı programda 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek ‘Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem’ rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında konuştu. Uzerli, dizi devam ederken kadrodan ayrılmış; yerine Vahide Perçin getirilmişti.
Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube'ta yayınlanan 'Hayat Okulu' adlı programına bu hafta; 'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı konuk oldu.
Savcı, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve yurt dışında da birçok hayranı olan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hakkında konuştu.
"SAYGISIZLIK VE ŞIMARIKLIK"
Ünlü yapımcı, Meryem Uzerli’nin “tükenmişlik sendromuyla” aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söyledi.
"GERİ DÖNÜŞÜ YOKTU"
Savcı, “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in ağabeyi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama 'bitti' dedim. Geri dönüşü yoktu artık” diye konuştu.
ÇEKİMLERİ BIRAKIP ALMANYA'YA GİTMİŞTİ
'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitmişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin’i dahil etmişti.
Timur Savcı; 'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi iddialı dizilerin yapımcısı olarak tanınıyor.
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