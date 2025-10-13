'Yaprak Dökümü' dizisinde rol arkadaşıydı... Halil Ergün'den Deniz Çakır itirafı: 'Kalbimi kırmışlık oldu...'

Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden 'Yaprak Dökümü'nde 'Ali Rıza Bey' karakterine hayat veren usta oyuncu Halil Ergün, Evrim Akın'a konuk oldu.

Ergün, set arkadaşlarından Deniz Çakır ile olan ilişkisini de gündeme taşıdı. Ergün, Çakır’la uzun süre görüştüğünü ancak zamanla kalbinin kırıldığını ifade etti.

"AİLE GİBİ OLMUŞTUK”

Ergün, Yaprak Dökümü dizisinin çekimlerine dair şu açıklamayı yaptı:

“Saat 8-9’da sette oluyorduk, hazırlıklar yapılıyordu. Aile gibi olmuştuk, dışarıda fazla hayatımız kalmamıştı. O çekimlere yansıyordu.”

"DOLAYLI OLARAK KALBİMİ KIRMIŞLIK OLDU"

Dizinin ardından en çok Deniz Çakır ile görüştüğünü belirten Ergün, aralarındaki ilişkinin zamanla değiştiğini söyledi:

“Deniz Çakır ile çok iyiydik, şimdi görünce selamlaşıyoruz. Dizi bittikten sonra en çok onunla görüşüyordum. Sonrasında vefasızlık değil ama kalbimi kırmışlık oldu, dolaylı olarak.”