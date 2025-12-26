Yaprak Dökümü'nün 'Hayriye'si Güven Hokna'nın 'filtreli' paylaşımı gündem oldu

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde 'Hayriye Hanım' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Hokna’nın filtreli fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Son dönemde hazır filtre ve şablonların sıkça kullanıldığı paylaşımlar hızla yayılırken, 79 yaşındaki deneyimli oyuncunun da bu akıma katıldığı görüldü.

Verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişimle zaman zaman konuşulan Hokna’nın son paylaşımı sosyal medyada konuşuldu.

SEDA SAYAN’A BENZETİLDİ

Hokna’nın filtreli fotoğrafı, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Pek çok kişi, ünlü oyuncuyu filtreli paylaşımlarıyla bilinen Seda Sayan’a benzetti.

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, İkinci Bahar, Zerda, Kurtlar Vadisi ve Yaprak Dökümü gibi birçok unutulmaz yapımda rol alan Hokna için bazı takipçiler, doğal halinin çok daha güzel olduğunu söyleyerek filtre kullanımına gerek olmadığını dile getirdi.

Usta sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.