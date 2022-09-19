Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman başlıyor? Yasak Elma yeni sezonda neler yaşanacak? Yasak Elma yeni sezonda hangi oyuncular olacak?
FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Yasak Elma dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
FOX'un MEDYAPIM imzalı dizisi Yasak Elma yeni sezona başlamaya hazırlanıyor. Senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini ise Ece Erdek Koçoğlu üstleniyor. Dizinin başrol oyunculuğunu Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen paylaşıyor.
YASAK ELMA'NIN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Beş başarılı sezonu geride bırakan, FOX’un sevilen dizisi “Yasak Elma”, 6. ve iddialı sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yasak Elma 19 Eylül 20.00’de izleyici ile buluşacak.
YASAK ELMA YENİ SEZONDA HANGİ OYUNCULAR OLACAK?
Oyuncu kadrosunda Şebnem Dönmez, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever’in de bulunduğu 'Yasak Elma'ya bu sezon Bekir Aksoy ve Ece Özdikici gibi ünlü isimler dahil olacak.
YASAK ELMA YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?
Yıldız, Ender ve Handan şirketin başına geçmişlerdir. Doğan Yıldız’ın şikayeti üzerine cezaevine girmiştir. Yıldız’ın huzurlu yeni hayatı, Doğan’ın intikam yeminiyle bozulacaktır.
YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?
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