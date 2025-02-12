Yaşam kalitesini düşürüyor, sağlığınızı bozuyor: Baş ağrısının sebep olduğu 7 hastalık

Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:48

Güncelleme: 12.02.2025 - 10:48

Baş ağrısı, günlük yaşam kalitesini düşüren en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Bazen basit nedenlerle ortaya çıksa da, kronik veya sık tekrarlayan baş ağrıları ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Baş ağrısının ardında yatan sağlık sorunlarını erken teşhis etmek, ciddi komplikasyonları önlemek için büyük önem taşır. Peki, baş ağrısı hangi hastalıklara işaret edebilir? İşte, baş ağrısının sebep olduğu ve tetiklediği 7 hastalık...

BAŞ AĞRISININ SEBEP OLDUĞU 7 HASTALIK

1. Migren ve kronik baş ağrıları

Migren, baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir. Genellikle zonklayıcı bir ağrıya neden olan migren; ışığa, sese ve kokulara karşı hassasiyetle birlikte görülür. Kronikleşen migren atakları yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

2. Sinüzit ve solunum yolu enfeksiyonları

Sinüzit, burun çevresindeki sinüslerin iltihaplanmasıyla ortaya çıkar ve genellikle baş ağrısı ile kendini gösterir. Özellikle alın ve göz çevresinde yoğunlaşan bu ağrı, eğilince artabilir. Uzun süre devam eden sinüzit, kronik baş ağrılarına yol açabilir.

3. Göz hastalıkları ve görme problemleri

Göz bozuklukları (miyop, hipermetrop, astigmat), göz yorgunluğu ve uzun süre ekran başında kalmak baş ağrısına sebep olabilir. Tedavi edilmediğinde ise göz tansiyonu (glokom) gibi ciddi göz hastalıklarına yol açabilir.

4. Tansiyon problemleri (Hipertansiyon ve hipotansiyon)

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) baş ağrısına neden olan ciddi bir sağlık sorunudur. Genellikle ense bölgesinde baskı hissiyle kendini gösterir. Düşük tansiyon (hipotansiyon) ise baş dönmesiyle birlikte baş ağrısına neden olabilir.

5. Beyin damar hastalıkları ve inme riski

Baş ağrısı, beyin damar hastalıklarının da bir belirtisi olabilir. Özellikle ani ve şiddetli baş ağrısı, beyin kanaması veya inme gibi ciddi durumların habercisi olabilir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

6. Boyun ve omurga problemleri

Boyun fıtığı, duruş bozuklukları ve kas gerginliği de baş ağrısına neden olabilir. Özellikle uzun saatler masa başında çalışan kişilerde bu tür ağrılar daha sık görülür.

7. Stres ve depresyon

Psikolojik faktörler de baş ağrısının önemli nedenleri arasındadır. Stres, anksiyete ve depresyon, gerilim tipi baş ağrılarına yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.