Yaşanılan yer ve yapılan iş 'akciğer kanseri' sebebi olabilir

23 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı sebebiyle, açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Demet Çetin, "Sigara içimi, Akciğer kanseri gelişiminde ispatlanmış olan en önemli risk faktörüdür. Akciğer kanserlerinin yüzde 90'nı sigara nedeniyle oluşur" ifadesini kullandı.

Akciğer kanserinin yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturması ile ortaya çıkan bir hastalık olduğunun altını çizen Çetin, burada oluşan kitlenin öncelikle bulunduğu ortamda büyüyerek, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak (karaciğer, kemik, beyin gibi) hasara yol açabildiğini belirtti.

"YÜZDE 80'Nİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI GRUPTA"

Çetin, kanserin bu yayılımına metastaz ismi verildiğini belirterek, "Akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı (küçük hücreli olmayan) akciğer kanseri olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor. Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 80'ni küçük hücreli dışı grupta" yorumunu yaptı.

Akciğer kanserine neden olan risk faktörleri hakkında bilgi veren Çetin, şunları kaydetti:

"Sigara içimi, Akciğer kanseri gelişiminde ispatlanmış olan en önemli risk faktörüdür. Akciğer kanserlerinin yüzde 90'nı sigara nedeniyle oluşur. Günde içilen sigara miktarı ve içilen yıl sayısı arttıkça risk artmaktadır. Pasif sigara içimi, kendisi sigara içmeyen ancak sigara içilen ortamda çalışan veya yaşayan kimseler de akciğer kanseri açısından risk altındadır."

Çetin, yaşanılan yerin ve yapılan işin akciğer kanserinin sebebi olabildiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Fibröz mineraller (asbest ve erionit), Mesleksel açıdan madenlerde, tersanelerde, yalıtım malzemesi yapımında asbeste maruz kalınır. Çevresel olarak ülkemizde bazı kırsal yörelerde 'ak toprak' diye adlandırılan ve evlerin duvarlarını sıvamada kullanılan malzemenin içinde bulunan asbest maddesi ve Kapadokya bölgesinde bulunan asbest benzeri erionit maddesi yıllar içinde nefes yolu ile akciğer ve zarına yerleşip kanser oluşturabilir. Radon, toprakta doğal olarak bulunan, kokusuz radyoaktif bir gazdır. Özellikle uranyum madenlerinde olmak üzere bazen ev ortamlarında da bulunabilir.

Radon gazına maruziyetin akciğer kanserine yol açtığı gösterilmiştir. Ailesel yatkınlık ise oldukça önemlidir. Şu unutulmamalıdır ki, üzerinde araştırma yapılan hiçbir madde ya da ilacın (vitaminler, eser elementler, antioksidanlar vb.) akciğer kanseri gelişmesini engellediği gösterilememiştir. Akciğer kanserini önlemede kanıtlanmış tek etkili yol sigarayla mücadeledir. Gençlerin sigaraya başlaması mutlaka önlenmelidir. Sigaraya hiç başlamamak en etkili yol iken, bırakmak da riski yıllar içinde belirgin olarak azaltmaktadır."

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Akciğer kanseri belirtilerine yönelik olarak ise Çetin şu bilgileri paylaştı: