Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandığını açıkladı
Ünlü televizyoncu ve sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Akciğerin kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım" dedi.
Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından, kansere yakalandığını açıkladı. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu.
Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım, zorunlu bir ara veriyorum" dedi.
"ÇALIŞMAK EN ÖNEMLİ MOTİVASYON KAYNAĞI"
Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz 'Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.
- Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim."
Video Haberler
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok...
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- Karkamış'a roket saldırısı: Ölü ve yaralılar var!
- Matrah uyanıklığı