Ünlü çift Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan, son dönemde boşanma iddialarıyla gündemde. Peki, Yasemin Özilhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasemin Özilhan'ın eşi kim?

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Özilhan, 22 Ocak 1985'te Hamburg'da doğdu. Türk oyuncu ve eski model.

Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Özilhan, 2008 yılından beri oyunculuk yapmıyor. Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu oldu.

YASEMİN ÖZİLHAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2002 Koçum Benim

2003 Vizontele Tuuba

2004 Çocuğun Var Derdin Var

2005 Aşk Oyunu

2006-2010 Doktorlar

2008 Babam Adam Olacak

2019 Mucize Doktor

YASEMİN ÖZİLHAN'IN EŞİ KİM?

Yasemin Özilhan 16 Temmuz 2011'de Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.