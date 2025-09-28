Kültür ve Turizm Bakanlığı, şair ve yazar olarak tanınan Yavuz Bülent Bâkiler'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Peki, Yavuz Bülent Bakiler kimdir? Yazar Yavuz Bülent Bakiler neden öldü? Yavuz Bülent Bakiler’in eserleri

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?

Yavuz Bülent Bâkiler, 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas’ta doğdu. Aslen Azerbaycan Türkü olan Yavuz Bülent Bâkiler, dedeleri Azerbaycan'ın Karabağ ilçesinden Sivas'a göçmüş bir ailede doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamladı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalıştı.

TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak çalışırken çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. 1969-75 yılları arasında Sivas'ta avukatlık yaptı. İl Başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisi'nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterildi.

1975-1976 yılları arasında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği yaptıktan ve 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu'nda çalıştıktan sonra, 1979-1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi. 12 Eylül Darbesi'nin ardından müşavir kadrosuna atandı ve 1992'ye kadar bu bakanlıktaki hizmetini sürdürdü. İki yıl da Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994 yılında emekli oldu.

Liseden mezun olduğu 1953 yılında Türk Sanatı dergisinde çıkan ilk şiirinin ardından şiirleri mahallî dergi ve gazetelerde yayımlandı. İsmi, Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Uzun süre Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 24 Mart 2013 tarihinde Türkiye gazetesindeki görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN ESERLERİ

Yavuz Bülent Bakiler’in Şiir kitapları

Yalnızlık, (1962)

Duvak, (1971)

Seninle, (1986)

Harman, (2003)

Bir Gün Baksam ki Gelmişsin

Gözlerin İstanbul oluyor birden

Gezi notları

Üsküp’ten Kosova’ya (1979)

Türkistan Türkistan (1986)

İncelemeleri

Şiirimizde Ana (1976)

Tabuları Yıkmak

Sivas'a Şiir (1973)

Âşık Veysel (1986)

Elçibey

Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali (1990)

Sözün Doğrusu 1-2 (2002)

Sevgi Mektupları

Gidenlerin Ardından

Arif Nihat Asya İhtişamı

Anıları

Unutamadıklarım

Gönlümdekiler ve Ötekiler

Hatırladıklarım