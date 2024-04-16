Yayla muzu da denir: Karaciğerin bir numaralı dostu ışkın otu ve faydaları...

Yayınlanma: 16.04.2024 - 18:20

Güncelleme: 16.04.2024 - 18:20

Kuzukulağıgiller familyasında bulunan ışkın otu, çok yıllık otsu bir bitki türüdür. Dağlık alanlarda yetişen bu bitki, sağlık açısından pek çok fayda sunar. Işgın otu olarak da bilinen ışkın, salatalarda ve yemeklerde kullanıldığı gibi alternatif tıpta da yer alır. Peki, yayla muzu olarak da bilinen bu bitki nedir? İşte ışkın otu ve bilinmeyen faydaları...

IŞKIN OTU NEDİR?

Işkın otu, farmakolojik ve alternatif tıp alanlarında kullanılan çok yıllık bir bitkidir. Özellikle en yüksek C vitamini oranına sahip bitkilerden biri olmasıyla bilinir. Kaynatıldığında renk değiştiren yapısıyla süs bitkisi olarak da kullanılan ışkın otu, potasyum, magnezyum ve D vitamini bakımından zengindir.

Ancak diğer bitkilerde olduğu gibi, ışkın otunun da aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Bu bitkiyi fazla tüketenlerde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle gebelik sürecinde olan kadınlar, ışkın otu tüketimini minimum düzeyde tutmalıdır.

IŞKIN OTU NEREDE YETİŞİR?

Işkın otu, ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamında yetiştirilen bir bitkidir. En çok yetiştirilen şehirler arasında Elazığ, Bitlis, Tunceli ve Diyarbakır öne çıkmaktadır. Son yıllarda artan taleple birlikte İç Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde de ışkın otu yetiştiriciliği hız kazanmıştır.

Işkın otunun diğer adı Uçkun Otu olarak bilinir ve şifalı özellikleriyle dikkat çeker. Bu bitki aynı zamanda sınır komşularımız olan Irak, Azerbaycan ve İran gibi ülkelerde de yetiştirilmektedir.

IŞKIN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Işkın otu, bağışıklığı arttıran ve sağlık için pek çok faydası olan bir bitkidir. İşte ışkın otunun sağladığı bazı faydalar:

Işkın otu kökünün kaynatılmasıyla hazırlanan su, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.

Işkın otunun kanserli hücrelerin gelişimini durdurma özelliği bulunmaktadır.

İştah açıcı bir özelliğe sahiptir.

Balgam söktürücü ve sindirim sistemini düzenleyici etkilere sahiptir.

Gaz ve mide bulantısı gibi rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Mide asidini dengeler ve sindirim sistemini destekler.

Cilt yenileyici ve tazeleyici özelliklere sahiptir, yaşlanma etkilerini azaltabilir.

Halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlere iyi gelebilir.

K, A, E, B1 ve B2 vitaminleri bakımından zengin olan ışkın otu, birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmıştır ve kanserle mücadelede araştırılmıştır.