Yaz akşamlarına neşe katacak klasikler: En iyi 10 romantik komedi filmi

1. Pretty Woman (1990) – IMDb: 7.1

Julia Roberts ve Richard Gere’ın başrollerini paylaştığı bu modern peri masalı, zengin iş insanı Edward ile hayat kadını Vivian’ın sıra dışı aşkını konu alıyor. Los Angeles’ın ışıltılı sokaklarında geçen hikaye, romantik komedinin en ikonik yapımlarından biri olarak kabul ediliyor. Julia Roberts ve Richard Gere’ın başrollerini paylaştığı bu modern peri masalı, zengin iş insanı Edward ile hayat kadını Vivian’ın sıra dışı aşkını konu alıyor. Los Angeles’ın ışıltılı sokaklarında geçen hikaye, romantik komedinin en ikonik yapımlarından biri olarak kabul ediliyor.

2. Set It Up (2018) – IMDb: 6.5

Netflix’in genç romantik komedilerinden biri olan Set It Up, yoğun iş temposu altındaki iki asistanın patronlarını birbirine aşık etme planı üzerinden ilerliyor. Modern temposu, hızlı diyalogları ve sevimli oyuncu kadrosuyla yaz gecelerine çok yakışıyor. Netflix’in genç romantik komedilerinden biri olan Set It Up, yoğun iş temposu altındaki iki asistanın patronlarını birbirine aşık etme planı üzerinden ilerliyor. Modern temposu, hızlı diyalogları ve sevimli oyuncu kadrosuyla yaz gecelerine çok yakışıyor.

3. The Proposal (2009) – IMDb: 6.8

Sandra Bullock ve Ryan Reynolds’un sürükleyici performanslarıyla dikkat çeken bu yapımda, patron ve asistan ilişkisi oldukça eğlenceli bir hal alıyor. Vize sorununu çözmek için yapılan sahte bir evlilik, Alaska’da gerçek bir aşka dönüşüyor. Sandra Bullock ve Ryan Reynolds’un sürükleyici performanslarıyla dikkat çeken bu yapımda, patron ve asistan ilişkisi oldukça eğlenceli bir hal alıyor. Vize sorununu çözmek için yapılan sahte bir evlilik, Alaska’da gerçek bir aşka dönüşüyor.

4. How to Lose a Guy in 10 Days (2003) – IMDb: 6.5

Bir kadın dergisi muhabiri ile reklamcı arasındaki meydan okuma, kısa sürede romantik ve kaotik bir aşka dönüşüyor. Kate Hudson ve Matthew McConaughey’nin eğlenceli kimyası, bu filmi 2000’li yılların unutulmazları arasına sokuyor. Bir kadın dergisi muhabiri ile reklamcı arasındaki meydan okuma, kısa sürede romantik ve kaotik bir aşka dönüşüyor. Kate Hudson ve Matthew McConaughey’nin eğlenceli kimyası, bu filmi 2000’li yılların unutulmazları arasına sokuyor.

5. 10 Things I Hate About You (1999) – IMDb: 7.3

Shakespeare’in “Hırçın Kız” oyunundan uyarlanan bu gençlik filmi, lise ortamında geçen zekice yazılmış replikleri ve Heath Ledger’ın unutulmaz performansıyla hafızalara kazınıyor. Shakespeare’in “Hırçın Kız” oyunundan uyarlanan bu gençlik filmi, lise ortamında geçen zekice yazılmış replikleri ve Heath Ledger’ın unutulmaz performansıyla hafızalara kazınıyor.

6. 13 Going on 30 (2004) – IMDb: 6.3

13 yaşındaki bir kızın, bir dilek sonucu kendini 30 yaşında bulmasıyla başlayan eğlenceli hikâye, nostaljik unsurlar ve sıcak ilişkilerle örülmüş. Jennifer Garner’ın içten oyunculuğu filmi öne çıkarıyor. 13 yaşındaki bir kızın, bir dilek sonucu kendini 30 yaşında bulmasıyla başlayan eğlenceli hikâye, nostaljik unsurlar ve sıcak ilişkilerle örülmüş. Jennifer Garner’ın içten oyunculuğu filmi öne çıkarıyor.

7. Friends with Benefits (2011) – IMDb: 6.5

Modern ilişkilerin karmaşasını mizahla harmanlayan yapım, “aşksız yakınlık” üzerine kurulu ilişkiyi konu alıyor. Justin Timberlake ve Mila Kunis’in dinamik enerjisiyle tempolu ve eğlenceli bir seyirlik. Modern ilişkilerin karmaşasını mizahla harmanlayan yapım, “aşksız yakınlık” üzerine kurulu ilişkiyi konu alıyor. Justin Timberlake ve Mila Kunis’in dinamik enerjisiyle tempolu ve eğlenceli bir seyirlik.

8. Crazy, Stupid, Love (2011) – IMDb: 7.4

Steve Carell, Ryan Gosling ve Emma Stone’un yer aldığı bu film, birden çok karakterin aşk hikayesini iç içe işleyerek hem güldürüyor hem düşündürüyor. Duygusal yönü güçlü, anlatımı etkileyici. Steve Carell, Ryan Gosling ve Emma Stone’un yer aldığı bu film, birden çok karakterin aşk hikayesini iç içe işleyerek hem güldürüyor hem düşündürüyor. Duygusal yönü güçlü, anlatımı etkileyici.

9. 27 Dresses (2008) – IMDb: 6.1

Sürekli başkalarının düğününde nedime olan bir kadının kendi aşkını bulma yolculuğu… Romantik komedi türünün klasik anlatı kalıplarını sıcak ve samimi bir dille sunuyor. Sürekli başkalarının düğününde nedime olan bir kadının kendi aşkını bulma yolculuğu… Romantik komedi türünün klasik anlatı kalıplarını sıcak ve samimi bir dille sunuyor.