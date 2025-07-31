Yaz aylarında enfeksiyon alarmı: Uzmandan önemli uyarılar

Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Duru, yaz mevsiminin getirdiği risklere karşı vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Duru, "Son günlerde acil servisimize başvuran hastaların önemli bir kısmı ani başlayan mide ve bağırsak şikayetleriyle geliyor. Bu vakaların çoğu viral enfeksiyon kaynaklı. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu durumdan daha fazla etkileniyor" dedi.

HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Yaz sıcaklarının etkisiyle gıda kaynaklı enfeksiyonlarda artış gözlemlendiğini belirten Prof. Dr. Duru, "Açıkta satılan yiyecekler, yeterince soğukta muhafaza edilmeyen sütlü tatlılar ve güvenilir olmayan içme suları enfeksiyon riskini ciddi ölçüde artırıyor. Özellikle çocuklar ve ileri yaş grubundaki bireyler bu tür enfeksiyonlara karşı daha savunmasız. Bu yüzden ilk belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

SIVI KAYBI HAYATİ RİSK OLUŞTURABİLİR

Mide ve bağırsak enfeksiyonlarında en büyük tehlikenin vücudun hızla sıvı kaybetmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Duru, evde basit önlemlerle sürecin yönetilebileceğini, ancak belirtilerin devam etmesi veya şiddetlenmesi durumunda mutlaka profesyonel yardım alınması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Duru, "Yaz aylarında hijyene dikkat etmek, gıdaların saklamalarına özen göstermek ve dışarıdan alınan içeceklerin güvenilirliğini sorgulamak çok önemli. Basit görünen bir ishal bile müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle belirtileri geciktirmeden değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.