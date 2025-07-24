Yaz sıcaklarında bağırsak alarmı! Uzmandan hayati tavsiyeler

Sıcak havaların artmasıyla birlikte bağırsak enfeksiyonlarında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, yaz aylarında sık görülen mide ve bağırsak rahatsızlıklarından korunmak için basit ama etkili önerilerde bulundu.

"EN BÜYÜK BULAŞ KAYNAĞI ELLERİMİZ"

Sabah’tan Gül Kireklo’nun haberine göre, yaz aylarında en çok bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalle kendini gösteren bağırsak enfeksiyonlarının başlıca nedenlerinden biri hijyen eksikliği. Prof. Dr. Korkut, “En büyük bulaş kaynağımız ellerimiz. Bu yüzden bol su ve sabunla ellerimizi sık sık yıkamak, enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yoludur” ifadelerini kullandı.

LİFLİ GIDA VE SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Bağırsak sağlığını korumak adına beslenme düzenine de dikkat çeken Korkut, lifli gıdalar ve yeterli su tüketiminin önemine değindi:

“Lifli gıdalar ve su tüketimi, hem bağırsak alışkanlıklarını düzenliyor hem de toksinlerin vücuttan atılımını kolaylaştırıyor. Aç kalmak yerine dengeli beslenin. Özellikle Akdeniz tipi diyet ve düzenli egzersiz, hem sindirim sistemi hem de genel sağlık açısından çok kıymetli.”

Prof. Dr. Esin Korkut, vatandaşların yaz tatilini sağlıklı ve konforlu geçirmeleri için hijyen ve beslenme konularında daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.