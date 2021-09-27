Yazar Gülseren Budayıcıoğlu hakkında şok karar: Mahkemeye zorla getirilecek
Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı olan ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu hakkında mahkeme 'zorla getirilme' kararı verdi.
Kök hücre tedavisi doktoru Yüksel Büküşoğlu'nun eski sevgilisi psikolog Kübra Arlı Bosuter hakkında açtığı davada, mahkeme; Bosuter'in çalıştığı kliniğin sahibi olan ve Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin uyarlandığı kitapların yazarı Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun tanık sıfatıyla 'zorla getirilmesine' karar verdi.
KRT TV'nin özel haberine göre; daha önce tüm çağrılara rağmen mahkemeye gelmeyen Budayıcıoğlu, Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 28 Eylül günü görülecek duruşmaya polis eşliğinde, zorla getirilecek.
Duruşma 28 Eylül Salı günü saat 11.50'de başlayacak.
Görsel: KRT TV
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