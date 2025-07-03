Yazın güzelliğinizi gölgede bırakmayın: Sıcak havalarda cilde zarar veren 7 hata

Yaz ayları; deniz, güneş, tatil ve açık havanın tadını çıkarmanın tam zamanı. Ancak artan sıcaklık, yoğun güneş ışınları ve terleme gibi etkenler cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir. Pek çok kişi yaz mevsiminde cilt bakımını ihmal edebiliyor ya da yanlış uygulamalarla cildine zarar verebiliyor. Peki, yazın güzelliğinizi gölgede bırakan alışkanlıklar nelerdir? İşte, sıcak havalarda cilde zarar veren 7 hata...





SICAK HAVALARDA C İ LDE ZARAR VEREN 7 HATA

1. Güneş kremi kullanmamak ya da yanlış kullanmak:

Yazın en büyük cilt düşmanı UV ışınlarıdır.

Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmak, lekelenme, erken yaşlanma ve cilt kanseri riskini artırır.

Sadece sabah sürmek yeterli değildir; her 2-3 saatte bir yenilemek gerekir.

En az SPF 30 içeren, cilt tipinize uygun bir güneş koruyucu kullanmalısınız.

2. Aşırı temizlik ve sert temizleyiciler kullanmak:

Sıcak havalarda terleme arttığı için sık sık yıkamak cazip gelebilir.

Ancak günde 2'den fazla yıkamak cildin doğal nem dengesini bozar.

Sert yüz yıkama jelleri ya da sabunlar yerine, nazik temizleyiciler tercih edin.

3. Yoğun makyaj yapmak:

Yaz sıcağında ağır makyaj cildin nefes almasını zorlaştırır.

Gözeneklerin tıkanmasına, akne ve siyah nokta oluşumuna sebep olabilir.

Yazın daha hafif, su bazlı ve nefes aldıran makyaj ürünlerini tercih edin.

4. Nemlendirici kullanmayı ihmal etmek:

“Yazın nemlendiriciye gerek yok” düşüncesi çok yaygın ama çok yanlış!

Güneş ve terleme cildi kurutabilir.

Hafif yapılı, su bazlı, jel formunda bir nemlendirici ile cilt nem dengesini koruyun.





5. Peeling ve asit içerikli ürünleri gündüz kullanmak:

Cilt yenileyici ürünler yazın dikkatle kullanılmalı.

Retinol, AHA/BHA gibi asit içeren ürünler cildi güneşe karşı hassas hale getirir.

Bu tür ürünleri gece kullanmalı ve ertesi sabah mutlaka güneş kremi sürmelisiniz.

6. Yeterince su tüketmemek:

Dıştan bakım kadar içten destek de şart.

Yazın artan su kaybı, cildi kurutur ve matlaştırır.

Günde en az 2-2,5 litre su içerek cildinize içerden destek olun.

7. Duş sonrası cilt bakımını atlamak:

Güneş sonrası duş alsanız da nem kaybı yaşanır.

Duş sonrası ilk 3 dakika içinde nemlendirici sürerek cildin nemini hapsedin.

Aloe vera, panthenol gibi yatıştırıcı içerikler içeren losyonlar tercih edin.