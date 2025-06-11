Yazın habercisi 'Çilek Dolunayı', eşsiz görüntüler oluşturdu

Baharın bitişini, yaz mevsiminin ise gelişini simgeleyen ve Haziran ayının ortalarında oluşan 'Çilek Dolunayı', 18 yıl sonra İstanbul semalarında görüldü.





Saat 04.30 sıralarında görülmeye başlanan ve 04.55'te tamamen batan Çilek Dolunayı, Beşiktaş Ortaköy sahilinde eşsiz görüntüler oluşturdu.





ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR?

Haziran ayında meydana gelen dolunay, halk arasında "Çilek Dolunayı" olarak adlandırılıyor. Bu isim, Kuzey Amerika’daki yerli kabilelerin, çilek hasadının başladığı döneme denk gelen dolunaya verdikleri addan geliyor. Çilek Dolunayı, gökyüzünde olağanüstü bir renk değişimi yaratmasa da, yazın habercisi olarak görülüyor. Gökyüzü meraklıları için yılın dikkat çeken doğa olaylarından biri olarak kabul ediliyor.