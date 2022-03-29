Yeni araştırma: BA.2 varyantı çocuklarda nasıl seyrediyor?

29 Mart 2022 Salı, 11:48

Hong Kong’daki çocuklarda Omicron’un oldukça bulaşıcı olan alt varyantı BA.2 üzerine yapılan yeni bir çalışma, bu varyantın çocuklarda grip ya da diğer varyantlara göre daha ciddi ve ölümcül sonuçları olduğunu ortaya çıkardı.

Minnesota Üniversitesi’nden Dr. Beth Thielen, “Nüfusun büyük bir bölümü muhtemelen daha önce bir şekilde Delta veya BA.1 varyantlarına maruz kaldı, ancak BA.2’nin çocuklar üzerinde nasıl etkileri olduğu daha farklı” dedi.

Araştırmanın çocuklar gibi savunmasız bir popülasyonda farklı etkileri ortaya çıkardığını belirten Thielen, çocuklar için Covid-19 aşısının aciliyetine ve bu yaş grubu için daha fazla tedaviye duyulan ihtiyacın altını çizdi.

BA.2 VARYANTI SAVUNMASIZ BİR GRUBU ETKİLİYOR

Salgın boyunca Hong Kong, maske, sosyal mesafe, temaslı takibi, iş yeri ve okulların kapatılması dahil olmak üzere katı kontrol önlemlerini uyguladı. Sonuç olarak, bu şehir düşük vaka seviyelerine sahipti ve pandeminin çoğunda Covid-19 virüsüne nispeten az maruz kaldı.

Sözcü'nün aktardığına göre, en azından, Omicron türünün oldukça bulaşıcı olan BA.2 alt varyantı şehre ulaşana kadar bu doğruydu. O zamandan beri Hong Kong, özellikle çoğu aşılanmaya karşı isteksiz olan yaşlı nüfusunda vaka ve ölümlerde endişe verici bir artış gördü.

SONUÇLAR KARŞILAŞTIRILDI

Ancak çocuklar için BA.2 varyantının etkisi de göz ardı edilmedi ve yeni çalışma, bu varyantla hastaneye yatırılan çocukların sonuçlarını, önceki varyantlarla (Ocak 2020 ile Kasım 2021 arasında), parainfluenza ve griple hastaneye yatırılan çocukların sonuçlarıyla karşılaştırdı.

Şubat 2022’de, çoğunlukla BA.2’nin neden olduğu Hong Kong’daki Omicron dalgasının yüksekliği sırasında, 1.147 çocuk hastaneye kaldırıldı ve dördü hayatını kaybetti.

Araştırmacılar ölüm oranlarını karşılaştırdıklarında, BA.2 ile hastaneye yatırılan çocukların, grip nedeniyle hastaneye yatırılanlara kıyasla yedi kat daha yüksek ölüm oranlarına sahip olduklarını buldular. BA.2’den ölme olasılıkları, parainfluenzaya kıyasla da altı kat daha fazlaydı.

Çalışmayı sürdüren bilim insanları paniğe gerek olmadan hazırlıklı olmak gerektiğini, çocuklar için de farklı varyantlara göre aşılama faaliyetlerinin bir an önce başlatılmasını talep ediyorlar.