Galatasaray, yavru kedi Simba'yı sahiplendi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yavru kediyi sahiplendiklerini ve kediye Simba adını verdiklerini duyurdu
Galatasaray yavru kedi Simba'yı sahiplendi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Simba'nın fotoğrafını paylaştı.
Elmas paylaşımında "Galatasarayımızın artık Simba’sı var. Kartal’dan servis motoruna saklanarak kulübümüze kadar gelen bu minik yavruyu sahiplendik. Ofisimize enerji ve neşe kattı" ifadelerine yer verdi.
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