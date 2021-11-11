Galatasaray, yavru kedi Simba'yı sahiplendi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yavru kediyi sahiplendiklerini ve kediye Simba adını verdiklerini duyurdu

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2021 Perşembe, 11:23
Galatasaray, yavru kedi Simba'yı sahiplendi
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Galatasaray yavru kedi Simba'yı sahiplendi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Simba'nın fotoğrafını paylaştı.

Elmas paylaşımında "Galatasarayımızın artık Simba’sı var. Kartal’dan servis motoruna saklanarak kulübümüze kadar gelen bu minik yavruyu sahiplendik. Ofisimize enerji ve neşe kattı" ifadelerine yer verdi.


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