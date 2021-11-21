Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yalnız Kurt fragmanı ile gündem oldu
Deli Yürek, Kurtlar Vadisi gibi televizyon tarihinde en çok izlenen dizilere imza atan Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı sosyal medyada gündem oldu.
Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın üstlendiği Yalnız Kurt'un çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri anımsatacak Yalnız Kurt dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşan fragman, sosyal medyada gündem oldu. Tanıtımdaki ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU
Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
DİZİNİN KONUSU
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
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