Yeşil çay diş çürümelerini önlüyor
Günümüzde en sık karşılaşılan sağlık sorunları da dahil olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma özelliği bulunan çok değerli bir besin olan yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Dr. Fevzi Özgönül, yeşil çayın diş çürümesinin önlenmesinde de etkili olduğunu aktardı.
Yeşil çay, sağlık üzerindeki sayısız olumlu etkisi pek çok bilimsel araştırmaya konu olmuş, nitelikli içeriği ile öne çıkan bir bitkisel besin türü olarak özellikle son yıllarda öne çıkıyor. Yeşil çayın bilinmeyen faydalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Fevzi Özgönül, "Gün içinde yeşil çay içerseniz diş taşı oluşumu ve diş eti kanaması şikayetiniz de o kadar azalır" dedi.
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Dr. Özgönül, son 15-20 yılda yeşil çayın faydaları üzerine yapılan araştırmalarda yeşil çayın daha çok güçlü bir antioksidan olduğunu,kanseri engelleme ve kanser hücrelerinin yayılımını yavaşlatmadaki etkisiyle birlikte bazı bilimsel araştırmaların kolesterolü ve tansiyonu düşürdüğünü, metabolizmayı hızlandırdığını ,şeker hastalığından koruduğunu,bağışıklık sistemini yavaşlatıp kilo vermeye yardımcı olduğunu ve bunamayı yavaşlattığını belirtti.
Özgönül, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunlarla birlikte yeşil çayın tespit edilen bir başka önemli özelliği ise diş çürümesini önlemesi. Yeşil çayın içindeki Kateşinler, gerek tükürükte bulunan ve gerekse dişlerimizde çürümeye yol açan başlıca mikroorganizmalardan biri olan Streptococcusmutans’ın yapısındaki bazı enzimleri (glikoziltransferaz) baskılayarak bu mikroorganizmanın biyofilm oluşturarak dişlere yapışmasını önlemektedir. Ayrıca yeşil çay kateşinlerinin mikroorganizmaların gelişimini engellemesi önemli bir ağız sorunu olan kötü ağız kokusunun (halitoz) tedavisinde de yararlı olabiliyor."
Özgönül son olarak, ‘Her yemekten sonra 5 dakika süre ile ağzınızı yeşil çay ile çalkalayarak, hem dişlerinize sahip çıkabileceğinizi hem de ağız kokusunu önleyebileceğinizi belirtti.
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