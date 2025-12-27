Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necdet Kökeş yoğun bakıma alındı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Necdet Kökeş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Daha önce kalp krizi geçirdiği öğrenilen 81 yaşındaki usta oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.
Yeşilçam’ın simge isimleri arasında yer alan ve Cüneyt Arkın’ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi film serisinde canlandırdığı “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazınan Kökeş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi süren oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, kalp krizi geçiren Necdet Kökeş, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi’nde tedavi görüyor. Doktorlar, usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gözlemlerini sürdürüyor.
1960’lı yıllarda henüz 18 yaşındayken Yeşilçam’da sinema kariyerine adım atan Kökeş, uzun yıllar Türk sinemasında önemli yapımlarda rol aldı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali, sevenlerini duygulandırmıştı.
Öte yandan, usta oyuncunun uzun süredir Beyoğlu’nda bir otel odasında, maddi sıkıntılar içinde yaşamını sürdürdüğü biliniyor.