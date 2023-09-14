Yeşilçam'ın duayen ismi Filiz Akın'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde "Bir türlü iyileşemedim" diyen Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın, sağlığına ilişkin son durumu açıkladı.
İki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Akın, sosyal medya hesabından gülümseyerek el salladığı bir videosunu "MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum" mesajıyla paylaştı.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Akın, 2021'de akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı. Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncunun tahlil sonuçlarının temiz çıkmıştı.
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