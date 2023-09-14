Yeşilçam'ın duayen ismi Filiz Akın'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yayınlanma: 14.09.2023 - 08:54

Güncelleme: 14.09.2023 - 08:54

İki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Akın, sosyal medya hesabından gülümseyerek el salladığı bir videosunu "MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum" mesajıyla paylaştı.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Akın, 2021'de akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı. Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncunun tahlil sonuçlarının temiz çıkmıştı.