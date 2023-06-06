Kanserle mücadele ediyordu... Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan hayranlarını üzen paylaşım

Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:10

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:10

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, sol kulağının üst kısmından kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlardan sonra çok sayıda geçirdiği ameliyat sonrasında tedavi görmeye devam ediyordu. Ünlü oyuncu hasta yatağındaki bir halini paylaştı.

Akın, sosyal medya paylaşımında, "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen -böyle değilim ama- hâlâ iyileşmiş değilim ama yakındır" dedi.



