Kanserle mücadele ediyordu... Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan hayranlarını üzen paylaşım

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının 'dört yapraklı yoncası'ndan biri olan usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:10
Kanserle mücadele ediyordu... Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan hayranlarını üzen paylaşım
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, sol kulağının üst kısmından kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlardan sonra çok sayıda geçirdiği ameliyat sonrasında tedavi görmeye devam ediyordu. Ünlü oyuncu hasta yatağındaki bir halini paylaştı.

Akın, sosyal medya paylaşımında, "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen -böyle değilim ama- hâlâ iyileşmiş değilim ama yakındır" dedi.



Filiz Akın yeşilçam

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