Ediz Hun'dan çifte kutlama: İlk yorum Filiz Akın'dan...

02 Ocak 2023 Pazartesi, 09:19

Türk sinemasının en büyük jönlerinden Ediz Hun, Instagram hesabından eşi Berna Hun ile fotoğraflarını paylaştı. Otuz binin üzerinde beğeni alan Ediz Hun ile Berna Hun'un fotoğraflarına ilk yorum Filiz Akın'dan geldi.

Ediz Hun ile eşi Berna Hun, 1973 yılında nikah masasına oturmuştu. Hostes olan eşi ile bir etkinlik vesilesi ile tanışan Ediz Hun, halen devam eden evliliğinden iki çocuk sahibi oldu.

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan büyük jön Ediz Hun, yeni yıl için paylaşım yapan ünlü isimlerden oldu.

"50. YILIMIZ..."

Eşi Berna Hun ile fotoğrafını paylaşan Ediz Hun, "Sevgili eşim Berna ile 50. yılımız. Herkese nasip olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" mesajını paylaştı.

İLK YORUM FİLİZ AKIN'DAN

Bu fotoğrafa ilk yorum, daha önce beraber pek çok filmde başrolü paylaştığı Filiz Akın'dan geldi. Akın, "Ne güzel Edizciğim, Bernacığım 50. yılınız kutlu olsun Size nazar değmesin. Sevgi yüklü selamlar" yazdı.

Ediz Hun da, "Çok teşekkür ederim Filizciğim, Köksal Bey'le nice yıllar diliyoruz" dedi.

İşte o fotoğraf...