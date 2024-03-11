Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan kim, kaç yaşında, nereli? Bahar Öztan neden hastaneye kaldırıldı?
Bahar Öztan'ın yaşamı ve sağlık durumu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan'ın hastaneye kaldırılma haberi sevenlerini üzdü. Peki, Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan kim, kaç yaşında, nereli? Bahar Öztan neden hastaneye kaldırıldı?
Bahar Öztan'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yeşilçam'ın "Gamzeli Güzeli" Bahar Öztan'ın sağlık durumu sevenleri tarafından araştırlıyor. Peki, Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan kim, kaç yaşında, nereli? Bahar Öztan neden hastaneye kaldırıldı? İşte ayrıntılar...
BAHAR ÖZTAN KİM?
Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun, Hatay'da doğdu. İstanbul'da büyüdü. Sanat hayatına reklamlarla adım attı. Gamzeli Güzel olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi. Özellikle Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlar, onun tanınırlığını artırdı.
BAHAR ÖZTAN NEDEN HASTENEYE KALDIRILDI?
Geçtiğimiz yıl kansere tekrar yakalanan Bahar Öztan'ın tedavisi yeniden başlamıştı.
Hürriyet’te yer alan habere göre; kanser ile mücadele eden Yeşilçam'ın "Gamzeli Güzeli" Bahar Öztan tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Bahar Öztan'ın oğlu yaptığı açıklamada "Annem iyi, herhangi bir durum olursa kendi resmi adresinden açıklama yapılacak" dedi.
BAHAR ÖZTAN HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?
1977: Çırılçıplak
1979: Şaşkın Milyoner
1980: Sönmüş Ocak
1981: Kanlı Nigar
1982: Ağlayan Gülmedi mi?
1982: Bizim Mahalle
1982: Doktor Civanım
1982: Dört Yanım Cehennem
1982: Kırmızı Kelebek
1982: Sevenler Ölmez
1983: Aptal Kahraman
1983: Bedel
1983: Dostlar Sağolsun
1983: Futboliye
1983: Gül Ağacı
1983: İkimiz de Sevdik
1983: Küçük Ağa
1983: Yıldızlar da Kayar
1984: Darbe
1984: Deli Fişek
1984: Ortadirek Şaban
1985: Bin Defa Ölürüm
1985: Bu Ne Sevgi
1985: Domdom Kurşunu
1985: Fakir Milyoner
1985: Kanun Adamı
1985: Kaplanlar
1985: Mahkûm
1985: Melek Yüzlüm
1986: Ağlama
1986: Aşk Dediğin Laftır
1986: Ava Giden Avlanır
1986: Hasretim
1986: Manyak
1986: Mazideki Kadın
1986: Namus Sözü
1986: Sevdan Öldürdü Beni
1987: Babamız Eğleniyor
1987: Gençlik Yılları
1987: Homoti
1987: Kaderim
1987: Severek Öldüler
1987: Umutların Ötesi
1987: Vahşiler
1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar
1988: Sapık Kadın
1988: Serçeler Göç Etmez
1989: Hedef
1989: Sabahın İlk Işıkları
1989: Serseri Aşıklar
1989: Yarın Bir Başka Gündür
1990: Kiralık Anne
1990: Sonsuz Kaçış
1991: Günbatımı
2000: Yalvarış
2007: Aşk Kapıyı Çalınca
2008: Görgüsüzler
2019: Afili Aşk
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