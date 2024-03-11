Yayınlanma: 11.03.2024 - 22:34

Güncelleme: 11.03.2024 - 22:34

Bahar Öztan'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yeşilçam'ın "Gamzeli Güzeli" Bahar Öztan'ın sağlık durumu sevenleri tarafından araştırlıyor. Peki, Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan kim, kaç yaşında, nereli? Bahar Öztan neden hastaneye kaldırıldı? İşte ayrıntılar...

BAHAR ÖZTAN KİM?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun, Hatay'da doğdu. İstanbul'da büyüdü. Sanat hayatına reklamlarla adım attı. Gamzeli Güzel olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi. Özellikle Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlar, onun tanınırlığını artırdı.

BAHAR ÖZTAN NEDEN HASTENEYE KALDIRILDI?

Geçtiğimiz yıl kansere tekrar yakalanan Bahar Öztan'ın tedavisi yeniden başlamıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; kanser ile mücadele eden Yeşilçam'ın "Gamzeli Güzeli" Bahar Öztan tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Bahar Öztan'ın oğlu yaptığı açıklamada "Annem iyi, herhangi bir durum olursa kendi resmi adresinden açıklama yapılacak" dedi.

BAHAR ÖZTAN HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

1977: Çırılçıplak

1979: Şaşkın Milyoner

1980: Sönmüş Ocak

1981: Kanlı Nigar

1982: Ağlayan Gülmedi mi?

1982: Bizim Mahalle

1982: Doktor Civanım

1982: Dört Yanım Cehennem

1982: Kırmızı Kelebek

1982: Sevenler Ölmez

1983: Aptal Kahraman

1983: Bedel

1983: Dostlar Sağolsun

1983: Futboliye

1983: Gül Ağacı

1983: İkimiz de Sevdik

1983: Küçük Ağa

1983: Yıldızlar da Kayar

1984: Darbe

1984: Deli Fişek

1984: Ortadirek Şaban

1985: Bin Defa Ölürüm

1985: Bu Ne Sevgi

1985: Domdom Kurşunu

1985: Fakir Milyoner

1985: Kanun Adamı

1985: Kaplanlar

1985: Mahkûm

1985: Melek Yüzlüm

1986: Ağlama

1986: Aşk Dediğin Laftır

1986: Ava Giden Avlanır

1986: Hasretim

1986: Manyak

1986: Mazideki Kadın

1986: Namus Sözü

1986: Sevdan Öldürdü Beni

1987: Babamız Eğleniyor

1987: Gençlik Yılları

1987: Homoti

1987: Kaderim

1987: Severek Öldüler

1987: Umutların Ötesi

1987: Vahşiler

1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar

1988: Sapık Kadın

1988: Serçeler Göç Etmez

1989: Hedef

1989: Sabahın İlk Işıkları

1989: Serseri Aşıklar

1989: Yarın Bir Başka Gündür

1990: Kiralık Anne

1990: Sonsuz Kaçış

1991: Günbatımı

2000: Yalvarış

2007: Aşk Kapıyı Çalınca

2008: Görgüsüzler

2019: Afili Aşk