Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Ferdağ, 81 yaşında hayatını kaybetti. Ferdağ, Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde dolandırıcı Mahir'in ortağı rolüyle hafızlara kazınmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:23
Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
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Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah satlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Ferdağ, 150 filmde rol aldı.

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1942'de Edremit'te doğan Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti. Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı. Oyuncunun en çok bilinen filmlerinden biri de Kapıcılar Kralı (1976). Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı filmin başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Bilge Zobu ve Sevil Üstekin'in yer alıyordu.


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