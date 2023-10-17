Yeşim Salkım’dan ‘Dilan Polat’ isyanı: ‘Yeter ulan şiştim’

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım sosyal medyada isyan etti. Kara para aklama iddialarıyla gündem olan Dilan Polat konusunda “Yeter vallahi şiştim yeter bu insanlardan” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:39
Yeşim Salkım’dan ‘Dilan Polat’ isyanı: ‘Yeter ulan şiştim’
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Kara para aklama iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat hakkında bir yorum da ünlü şarkıcı Yeşim Salkım’dan geldi. 

Sosyal medya hesabından isyan eden Salkım “Yeter vallahi şiştim yeter bu insanlardan, kara paradan, mafyadan, ülkede değişen kültür ve anlayıştan, sosyal medyadan, Tiktok denen rezil yerden, televizyonlardaki kalitesiz programlardan, şişirilmiş şöhretlerden, savaştan, din dil insan ayrımından dünyadaki manyak liderlerden şiştim ulan şiştim" ifadelerini kullandı.


Yeşim Salkım Dilan Polat

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