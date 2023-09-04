Yeşim Salkım'dan Ebrar Karakurt'u eleştiren Buket Aydın'a ağır gönderme: Yatak teri değil, alın teri

Şarkıcı Yeşim Salkım, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt'u eleştiren Buket Aydın'a ağır göndermede bulundu. Aydın'ın paylaşımını alıntılayan Salkım, "Kapa çeneni artık; en azından alın teriyle para kazanıyor, yatak teriyle değil!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 02:18
Yeşim Salkım'dan Ebrar Karakurt'u eleştiren Buket Aydın'a ağır gönderme: Yatak teri değil, alın teri
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti. Tüm Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt ise kimi çevrelerce hedef alındı.

Gazeteci Buket Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ebrar Karakurt'u eleştirdi. Sanatçı Yeşil Salkım ise Aydın'ın Ebrar Karakurt hakkında yaptığı paylaşımı alıntılayarak ağır göndermede bulundu.

AYDIN: EBRAR KARAKURT MUHABBETİNDEN SIKILDIM

Buket Aydın, sosyal medya hesabından, "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri arttırmanın ötesine geçemiyor" diye yazdı.

'KAPA ÇENENİ ARTIK'

Yeşil Salkım, Aydın'ın paylaşımını alıntılayarak, "Buket kapa çeneni artık çok ve boş konuşuyorsun haydi herkes hesap kitap yapıp konuşacak diye bir kaide yok yeter yaşıtlarınla herkes kendi yatak odasından sorumlu bilmem anlatabildim mi?! En azından alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil" dedi.


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