'Yıkılıyo' şarkısıyla damga vurmuştu: Ayça Tekindor yıllar sonra görüntülendi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 18:02

Güncelleme: 31.12.2024 - 18:02

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran Ayça Tekindor, uzun yıllar önce müziğe ara vererek Bodrum'a taşındı. Gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan Tekindor, İstanbul'a geri dönerek samimi açıklamalar yaptı.

Yıllar önce Bodrum'a taşınan şarkıcı ve oyuncu Ayça Tekindor, geçen gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de görüntülendi.

7.5 YIL SONRA İSTANBUL'A DÖNDÜ

İstanbul'a temelli döndüğünü söyleyen Tekindor, "Hayatımı değiştirmek için gitmiştim. İlk başta Bodrum'da tatlı geldi her şey. Ama kışları sıkıldığımızı fark ettim. 7.5 yıl sonra geri döndüm" dedi.

“ESKİ HALİNDEN ESER YOK"

Tekindor'un son hali de sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Hala çok güzel" yorumunu yaparken, bazı kullanıcılar da "Tanıyamadık, eski halinden eser yok" yorumunu yaptı.