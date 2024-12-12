Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık 2024 Salı günü İstanbul'da kar yağacak mı?
Yılbaşı yaklaşırken, Türkiye'nin dört bir yanında kışın etkileri daha fazla hissedilmeye başlıyor. Kar yağışı, soğuk hava dalgaları ve diğer iklimsel değişiklikler, özelliklekar yağışı bekleyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık 2024 Salı günü İstanbul'da kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden uzun vadeli hava durumu tahminleri merak edildi. 31 Aralık yılbaşı günü için kar yağışı olacak mı araştırılıyor. Peki, Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık 2024 Salı günü İstanbul'da kar yağacak mı?
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Yılbaşında kar yağışı olacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı. Konuya ilişkin Meteoroloji hava durumu yayımladığında haberimize ekleyeceğiz.
Etiketler: #kar yağışı #Kar #yılbaşı
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