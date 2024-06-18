Yıldızlar geçidine sahne olan Dilemma filmine büyük ilgi

Yayınlanma: 18.06.2024 - 12:29

Güncelleme: 18.06.2024 - 12:29

Bu seneye 1 milyonluk başarılı bir gişe filmiyle başlayan OTTO Entertainment yeni iddialı filmleri sinema seyircileriyle buluşturmaya devam ediyor. Yapım şirketinin “Dilemma” isimli filmi Amazon Prime Video‘da geçen hafta görücüye çıktı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Film Türk sinemasının yakın dönem en ilginç işlerinden biri olarak görülüyor.



Yakın dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan ve bizleri evlerimizde sosyalleşmeye mecbur bırakan pandemi zamanlarında oldukça revaçta olan sesli sohbet uygulamalarından birinde geçen film, konusu ve her an yükselen gerilimli atmosferiyle izleyenlerin beğenisini kazanıyor.



Mustafa Kotan’ın yönettiği filmin kadrosu ise yıldızlar geçidi… Başrollerinde Onur Tuna, Aslı Tandoğan, Gonca Vuslateri, Esra Dermancıoğlu, Berrak Tüzünataç, Erkan Can, Aytaş Uşun, Mert Turak, Celil Nalçakan ve İpek Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı filmde tüm oyuncuların çekimler sırasında birbirlerini hiç görmeden ve duymadan oynadıkları öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz ay Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan‘ın baş rollerini paylaştığı 3. Gün ile yine Amazon’da yer alan OTTO Entertainment‘ın bu ay sonu ya da önümüzde ay başı gibi çok ses getirecek başka bir projenin çekimlerine daha başlayacak.



Daha önce Beyza Alkoç‘un “3391 Kilometre” adlı kitabının aynı adlı sinema filmiyle çok büyük bir başarıya imza atan stüdyo şimdi de genç yazarın en sevilen ve en çok okunan kitabı “Karantina”yı beyaz perdeye taşımayı planlıyor. OTTO’nun Movie Factory ile hayata geçirmek için kolları sıvadığı film 10 Ocak 2025’te sinemalarda seyircisiyle buluşacak.

