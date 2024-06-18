Özgü Namal Oscar adayı yönetmen İlker Çatak’ın filmiyle dünya sinemasında
9 yıl ara verdiği oyunculuğa reyting rekortmeni Kızıl Goncalar’la dönen Özgü Namal, dünya sinemasının öne çıkan yönetmenlerinden İlker Çatak’ın “Sarı Zarflar” adlı sinema filminde yer alacak.
Özgü Namal geçen sezonun en çok konuşulan dizilerinden, NOW’ın Gold Film imzalı "Kızıl Goncalar" projesiyle 9 yıl ara verdiği oyunculuğa muhteşem bir dönüş yapmıştı. Ödüllü oyuncu şimdi de çok önemli bir filmde başrol oynuyor ve "Öğretmenler Odası" filmiyle Almanya’yı Oscar Akademi Ödülleri’nde temsil eden, dünya sinemasının gözde isimlerinden İlker Çatak’ın "Sarı Zarflar" isimli filmi için kamera karşısına geçiyor.
Berlin’de çekilen filmde kulislerden sızan bilgilere göre Özgü Namal, “Derya” adlı bir tiyatro oyuncusunu canlandırıyor. Filmde Derya’nın eşini Tansu Biçer, kayınvalidesini İpek Bilgin, kızını ise Leyla Cabas canlandırıyor. “Kızıl Goncalar” sezon arasına girer girmez iki çocuğunu alıp Berlin'e giden ve yoğun bir tempoda çalışan Namal’ın başrol oynadığı “Sarı Zarflar” çekimleri temmuz ayında bitecek. “Sarı Zarflar” 2022’de 12-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 19. Berlinale Ortak Yapım Marketi’ne 32 ülkeden seçilen 34 projeden biri olmuştu.
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