Yıldızlarla dolu gece

Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:42

Güncelleme: 23.12.2024 - 10:42

Lila Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve koordinatör Dilek İçinsel'in açış konuşmaları ile başlayan gece tedavi altında olan onur konuğu büyük kemancı Ayla Erduran ile yaşamlarını yitiren Cemal Reşit Rey, Verda Erman, Sevin Berk ve Vedat Kosal'ın ekran görüntüleriyle başladı.



Kısa eserlerin üst düzey yorumlandığı klasik müzik gecesinde Lila Müzik'ten CD'si çıkmış 100'ün üstünde sanatçıdan aralarında Gülsin Onay, Pelin Halkacı Akın, Elvin Hoxha Ganiyev, Ayşegül Kirmanoğlu, Sibel Pensel, Emre Şen, Jerfi Aji, Borusan Quartet ve İzmir Barok'un da olduğu 30 sanatçı ve topluluk Türkiye'nin ve dünyanın farklı merkezlerinden gelerek unutulmaz bir buluşmaya imza attılar.