Yıllara meydan okuyorlar: Dünya üzerinde en uzun yaşayan canlılar

Yayınlanma: 02.01.2025 - 09:41

Güncelleme: 02.01.2025 - 09:41

Dünyamız, sadece birkaç on yıl yaşayan insanlar değil, binlerce yıldır hayatta kalan inanılmaz canlılara da ev sahipliği yapıyor. Bazıları okyanusun derinliklerinde yüzerken, bazıları ise yeryüzünde kök salarak zamana meydan okuyor.

1. Methuselah Ağacı (Bristlecone Pine)

Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri olan Methuselah, yaklaşık 4.800 yaşında! ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bu bristlecone çamı, adeta zamanın tanığı. İnsanlık tarihindeki birçok önemli olaya şahitlik etmiş bu ağaç, dayanıklılığı ve uzun ömrüyle bilim insanlarını şaşırtıyor.

2. Grönland Köpekbalığı (Somniosus microcephalus)

Grönland köpekbalıkları, okyanusların derinliklerinde 400 yıldan fazla yaşayabiliyor. Bu devasa balıklar, çok yavaş büyümeleri ve soğuk sularda yaşamaları sayesinde uzun ömürlü olmalarıyla biliniyor.

3. Antarktika Süngeri (Cinachyra antarctica)

Deniz süngerleri genellikle uzun ömürlüdür, ancak Antarktika süngeri bu konuda adeta bir şampiyon! Bilim insanları, bu canlıların yaklaşık 10.000 yıl yaşayabileceğini tahmin ediyor.

4. Ölümsüz Denizanası (Turritopsis dohrnii)

Bilim dünyasında "ölümsüz denizanası" olarak bilinen Turritopsis dohrnii, yaşlanmayı tersine çevirebilme yeteneğine sahip. Hücrelerini yenileyerek sürekli gençleşebilen bu denizanası, adeta doğanın mucizesi.

5. Bowhead Balinası (Balaena mysticetus)

Kuzey kutup bölgelerinde yaşayan bu devasa balinalar, 200 yıldan fazla yaşayabilir. Özellikle dayanıklı yapıları ve soğuk sularda yaşamaları, onların uzun ömürlü olmalarını sağlıyor.

6. Lomatia Tasmanica (King’s Lomatia)

Bu bitki türü, genetik olarak klonlanarak yaklaşık 43.000 yıldır hayatta. Ancak bitki, tohum üretemediği için yalnızca klonlama yoluyla çoğalabiliyor.