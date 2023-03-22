Yıllarca yanlış pişirmişiz. Taze fasulyenin erimesini önleyen tüyo

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 21:54

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 21:54

Taze fasulye yemeği pişirirken erimesini önlemek için bazı mutfak sırları var. Eklediğimiz malzemelerin ölçüsüne mutlaka dikkat etmelisiniz. Taze fasulye yemeğini pişirirken mutlaka kısık ateşte pişirmelisiniz. Yüksek ateşte pişen taze fasulye yemeğinde erime sorunu oluşabilmektedir.

TAZE FASULYE YEMEĞİNİN PÜF NOKTALARIYLA TARİFİ NASILDIR?

Lezzet sitesinde yer alan bir içerikte; Taze fasulye tarifinin detayları paylaşıldı. İşte erimeyen ve ölçüsü hiç şaşmayan taze fasulye yemeğinin tarifiyle ilgili tüm detaylar.

Taze fasulye yemeği için malzeme listesi:

1 kg taze fasulye

1 soğan

2 domates

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Taze fasulye yemeğinin hazırlanışı:

İlk olarak soğanı küp küp doğrayın ve domatesleri rendeleyin.

Yeşil fasulyelerin kılçıklarını ayıklayın. Ayıkladığınız fasulyeleri bir kapta yıkayarak ikiye bölün ve bir kenarda bekletin.

Pişirme işlemine başlamak için zeytinyağını tencerede ısıtın. Önceden doğranan soğanları yağ içerisine ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

Salça ve tuzu da ilave edin. Ayıklanmış fasulyeleri de tencere içerisine ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Daha iyi karışmasını sağlamak için tencerenin kapağını kapatıp sallayın.

Rendelenmiş domatesleri de tencereye dökün ve yemeğiniz yumuşayana kadar pişirin.

Son olarak sıcak su ve toz şekeri de karışıma ekleyerek harlı ateşte pişirin. Yemek olduğunda tencerede soğuması için biraz bekletin. Şimdiden afiyet olsun.