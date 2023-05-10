Yıllardır peruk kullanan şarkıcı Murat Boz'un son hali!
Şarkıcı Murat Boz'un yıllar boyunca peruk taktığı ortaya çıkmıştı. Murat Boz'un saçlarının son hali sosyal medyada olay oldu.
Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Murat Boz'un uzun yıllar boyunca saç peruğu taktığı ortaya çıkmıştı. Yurt dışında saç ekimi operasyonu yaptıran Murat Boz'un saçları uzamaya başladı.
MURAT BOZ'UN SON HALİNİ GÖRENLER HAYRAN KALDILAR
Ünlü şarkıcı Murat Boz yılardır kullandığı peruktan vaz geçerek saç ektirmişti. Hatta bunu açık yüreklilikle takipçileriyle paylaşmıştı.
Murat Boz saç mı ektirdi? Murat Boz'un saçları uzadı mı? Murat Boz önceden peruk mu kullanıyordu? İşte detaylar...
Yakışıklı popçunun saçları uzadı ve eski haline döndü.
İşte saç ektiren Murat Boz'un son hali...
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