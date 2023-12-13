Yılmaz Atadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yılmaz Atadeniz neden öldü? Yılmaz Atadeniz filmleri neler?
Türk sinemasına yıllarca emek veren ünlü yönetmen Yılmaz Atadeniz yaşamını yitirdi. Peki, Yılmaz Atadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yılmaz Atadeniz neden öldü? Yılmaz Atadeniz filmleri neler?
Yeşilçam’ın bir ustası daha yaşamını yitirdi. Ödüllü yönetmen Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Yılmaz Atadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yılmaz Atadeniz neden öldü? Yılmaz Atadeniz filmleri neler?
YILMAZ ATADENİZ KİMDİR?
Ragıp Yılmaz Atadeniz 1 Şubat 1932, İstanbul'da doğdu. Türk sinema filmi yönetmeni, kurgucu, senarist ve yapımcıdır. SE-SAM'da başkanlık yapmaktadır.
Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Atadeniz, kurgucu ve film yönetmeni olan abisi Orhan Atadeniz‘in ani ölümünden sonra Erman Film Stüdyosunda çalışmaya başladı.
Sinema alanındaki dernek ve sendikalarda kurucu olarak yer almıştır. Sine-Sen (Sine-Kamder) derneğinin kurucusu ve iki devre başkanlığını yaptı, 1988‘den beri Film Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu’nda görev aldı. 1989’da II. Ankara Film Festivali ve 1992 ‘de Altın Koza Film festivali Jüri Başkanlığında bulundu.
2007 Ocak’ta SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.
2008 yılında 45. Antalya Film Festivalinde, 2012 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde Onur Ödülü aldı.
YILMAZ ATADENİZ FİLMLERİ
Senarist olarak
1952: Tarzan İstanbul'da
1967: Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam
1967: Soy Ve Öldür
1968: Casus Kıran
1968: Kafkas Kartalı
1969: Çakırcalı Mehmet Efe
1969: Güney Ölüm Saçıyor
1970: Kralların Kaderi
1970: Maskeli Şeytan
1971: Azrail Peşimizde
1971: Beş Hergele
1971: Bicirik İş Peşinde
1971: Cehenneme Dolmuş Var
1971: Azrail
1971: Jilet Kazım
1971: Kara Cellat
1972: Baskın
1972: Ölmek Var Dönmek Yok
1972: Tuzsuz Deli Bekir
1972: Yılmayan Şeytan
1973: Dağ Kanunu
1975: Sarı Necmiye / İt Adası
1979: Süper Selami
1981: Kader Arkadaşı
1983: Kobra
1984: Çare Sende Allahım
1986: Hapishane Gülü
1987: Yalvarış
1988: Acılar
1989: Kınalı Hanzo
1989: Gülom
1997: Babamı Arıyorum
1999: Veliler Serdarı / Hasan-ı Basr
Yönetmen olarak
1963: Yedi Kocalı Hürmüz
1964: İki Sene Mektep Tatili
1964: Yüz Karası
1965: Aşkım Silahımdır
1965: Dağların Oğlu
1965: Kahreden Kurşun
1965: Kan Gövdeyi Götürdü
1966: Çirkin Kral
1966: Kibar Haydut
1966: Kovboy Ali
1966: Silahların Kanunu
1966: Yedi Dağın Aslanı
1966: Para Kadın Ve Silah
1967: Casus Kıran
1967: Çirkin Kral Affetmez
1967: Killing İstanbul'da
1967: Killing Uçan Adam'a Karşı
1967: Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam
1967: Caniler Kralı Killing
1967: Soy Ve Öldür
1968: Kafkas Kartalı
1968: Maskeli Beşler
1968: Maskeli Beşlerin Dönüşü
1968: Ölümsüz Adam
1969: Çakırcalı Mehmet Efe
1969: Ebu Müslim Horasani
1969: Güney Ölüm Saçıyor
1969: Ringo Vadiler Aslanı
1969: Zorro Kamçılı Süvari
1969: Zorro'nun İntikamı
1970: Kan Yağmuru
1970: Kralların Kaderi
1970: Maskeli Şeytan
1970: On Kadına Bir Erkek
1970: Şampiyon
1970: Yemende Bir Avuç Türk
1971: Azrail Peşimizde
1971: Belanın Kralı
1971: Beş Hergele
1971: Cehenneme Dolmuş Var
1971: Kara Cellat
1971: Azrail
1971: Bicirik İş Başında
1971: Bicirik İş Peşinde
1971: Çapkın Ve İnsafsız
1971: Jilet Kazım
1972: Baskın
1972: Ölmek Var Dönmek Yok
1972: Tuzsuz Deli Bekir
1972: Yılmayan Şeytan
1973: Dağ Kanunu
1973: Zalim
1974: Dört Hergele
1974: Komando Behçet
1974: Öpme Sev
1974: Sev Beni Behçet
1975: O'nun Hikayesi
1975: Sarı Necmiye / İt Adası
1975: Turhanoğlu
1976: Afilli Delikanlı
1976: Kadı Han
1977: Ateş Parçası / Tatlı Melek
1978: Bionik Ali Futbolcu
1978: Hedefte Vuruşanlar
1978: Ölüm Çemberi / Kanlı Hayat
1979: Kalleş Adam
1979: Karpuzcu
1979: Süper Selami
1979: Tatlı İstanbul Geceleri
1980: Akrep
1980: Berduş
1981: Kader Arkadaşı
1982: Kanije Kalesi
1982: Son Akın
1983: Doğarken Öldüm
1983: Gül Ağacı
1983: Kobra
1984: Çare Sende Allahım
1985: İkizler
1985: Güldür Yüzümü
1985: Kul Kuldan Beter
1986: Cilalı İbo Maceralar Peşinde
1986: Çığlık
1986: Hapishane Gülü
1986: Hayat Merdiveni
1986: Kader Rüzgarı
1986: Küskünüm
1986: Seni Seviyorum
1986: Sevmek Neye Yarar
1987: Çaycılar Kralı
1987: Donanmanın Gülü
1987: Hasret
1987: Talihsizler
1987: Yalvarış
1988: Acılar
1988: Emanet-2
1989: Afacan
1989: Kınalı Hanzo
1989: Gülom
1989: Şah Mat
1990: Afacan Ateş Parçası
1992: Deli Balta - Dizi
1992: Polis - Dizi
1993: Solan Gül - Dizi
1994: Afacan Tatlı Bela
1997: Babamı Arıyorum
1998: Aşk ve Barış
1999: Akşam Güneşi
1999: Veliler Serdarı / Hasan-ı Basr
2015: İkimize Bir Dünya
YILMAZ ATADENİZ NEDEN ÖLDÜ?
Sarıyer Eftal Hastanesi’nde 1 haftadır tedavi gören Yılmaz Atadeniz’in kızı Işık Atadeniz "Babama Covid teşhisi konuldu. Ciğerlerinde enfeksiyon oluşunca yoğun bakıma alındı. Bu sabah da kaybettik" dedi.
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