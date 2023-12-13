Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:38

Güncelleme: 13.12.2023 - 12:38

Yeşilçam’ın bir ustası daha yaşamını yitirdi. Ödüllü yönetmen Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Yılmaz Atadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yılmaz Atadeniz neden öldü? Yılmaz Atadeniz filmleri neler?

YILMAZ ATADENİZ KİMDİR?

Ragıp Yılmaz Atadeniz 1 Şubat 1932, İstanbul'da doğdu. Türk sinema filmi yönetmeni, kurgucu, senarist ve yapımcıdır. SE-SAM'da başkanlık yapmaktadır.

Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Atadeniz, kurgucu ve film yönetmeni olan abisi Orhan Atadeniz‘in ani ölümünden sonra Erman Film Stüdyosunda çalışmaya başladı.

Sinema alanındaki dernek ve sendikalarda kurucu olarak yer almıştır. Sine-Sen (Sine-Kamder) derneğinin kurucusu ve iki devre başkanlığını yaptı, 1988‘den beri Film Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu’nda görev aldı. 1989’da II. Ankara Film Festivali ve 1992 ‘de Altın Koza Film festivali Jüri Başkanlığında bulundu.

2007 Ocak’ta SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

2008 yılında 45. Antalya Film Festivalinde, 2012 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde Onur Ödülü aldı.

YILMAZ ATADENİZ FİLMLERİ

Senarist olarak

1952: Tarzan İstanbul'da

1967: Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam

1967: Soy Ve Öldür

1968: Casus Kıran

1968: Kafkas Kartalı

1969: Çakırcalı Mehmet Efe

1969: Güney Ölüm Saçıyor

1970: Kralların Kaderi

1970: Maskeli Şeytan

1971: Azrail Peşimizde

1971: Beş Hergele

1971: Bicirik İş Peşinde

1971: Cehenneme Dolmuş Var

1971: Azrail

1971: Jilet Kazım

1971: Kara Cellat

1972: Baskın

1972: Ölmek Var Dönmek Yok

1972: Tuzsuz Deli Bekir

1972: Yılmayan Şeytan

1973: Dağ Kanunu

1975: Sarı Necmiye / İt Adası

1979: Süper Selami

1981: Kader Arkadaşı

1983: Kobra

1984: Çare Sende Allahım

1986: Hapishane Gülü

1987: Yalvarış

1988: Acılar

1989: Kınalı Hanzo

1989: Gülom

1997: Babamı Arıyorum

1999: Veliler Serdarı / Hasan-ı Basr

Yönetmen olarak

1963: Yedi Kocalı Hürmüz

1964: İki Sene Mektep Tatili

1964: Yüz Karası

1965: Aşkım Silahımdır

1965: Dağların Oğlu

1965: Kahreden Kurşun

1965: Kan Gövdeyi Götürdü

1966: Çirkin Kral

1966: Kibar Haydut

1966: Kovboy Ali

1966: Silahların Kanunu

1966: Yedi Dağın Aslanı

1966: Para Kadın Ve Silah

1967: Casus Kıran

1967: Çirkin Kral Affetmez

1967: Killing İstanbul'da

1967: Killing Uçan Adam'a Karşı

1967: Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam

1967: Caniler Kralı Killing

1967: Soy Ve Öldür

1968: Kafkas Kartalı

1968: Maskeli Beşler

1968: Maskeli Beşlerin Dönüşü

1968: Ölümsüz Adam

1969: Çakırcalı Mehmet Efe

1969: Ebu Müslim Horasani

1969: Güney Ölüm Saçıyor

1969: Ringo Vadiler Aslanı

1969: Zorro Kamçılı Süvari

1969: Zorro'nun İntikamı

1970: Kan Yağmuru

1970: Kralların Kaderi

1970: Maskeli Şeytan

1970: On Kadına Bir Erkek

1970: Şampiyon

1970: Yemende Bir Avuç Türk

1971: Azrail Peşimizde

1971: Belanın Kralı

1971: Beş Hergele

1971: Cehenneme Dolmuş Var

1971: Kara Cellat

1971: Azrail

1971: Bicirik İş Başında

1971: Bicirik İş Peşinde

1971: Çapkın Ve İnsafsız

1971: Jilet Kazım

1972: Baskın

1972: Ölmek Var Dönmek Yok

1972: Tuzsuz Deli Bekir

1972: Yılmayan Şeytan

1973: Dağ Kanunu

1973: Zalim

1974: Dört Hergele

1974: Komando Behçet

1974: Öpme Sev

1974: Sev Beni Behçet

1975: O'nun Hikayesi

1975: Sarı Necmiye / İt Adası

1975: Turhanoğlu

1976: Afilli Delikanlı

1976: Kadı Han

1977: Ateş Parçası / Tatlı Melek

1978: Bionik Ali Futbolcu

1978: Hedefte Vuruşanlar

1978: Ölüm Çemberi / Kanlı Hayat

1979: Kalleş Adam

1979: Karpuzcu

1979: Süper Selami

1979: Tatlı İstanbul Geceleri

1980: Akrep

1980: Berduş

1981: Kader Arkadaşı

1982: Kanije Kalesi

1982: Son Akın

1983: Doğarken Öldüm

1983: Gül Ağacı

1983: Kobra

1984: Çare Sende Allahım

1985: İkizler

1985: Güldür Yüzümü

1985: Kul Kuldan Beter

1986: Cilalı İbo Maceralar Peşinde

1986: Çığlık

1986: Hapishane Gülü

1986: Hayat Merdiveni

1986: Kader Rüzgarı

1986: Küskünüm

1986: Seni Seviyorum

1986: Sevmek Neye Yarar

1987: Çaycılar Kralı

1987: Donanmanın Gülü

1987: Hasret

1987: Talihsizler

1987: Yalvarış

1988: Acılar

1988: Emanet-2

1989: Afacan

1989: Kınalı Hanzo

1989: Gülom

1989: Şah Mat

1990: Afacan Ateş Parçası

1992: Deli Balta - Dizi

1992: Polis - Dizi

1993: Solan Gül - Dizi

1994: Afacan Tatlı Bela

1997: Babamı Arıyorum

1998: Aşk ve Barış

1999: Akşam Güneşi

1999: Veliler Serdarı / Hasan-ı Basr

2015: İkimize Bir Dünya

YILMAZ ATADENİZ NEDEN ÖLDÜ?

Sarıyer Eftal Hastanesi’nde 1 haftadır tedavi gören Yılmaz Atadeniz’in kızı Işık Atadeniz "Babama Covid teşhisi konuldu. Ciğerlerinde enfeksiyon oluşunca yoğun bakıma alındı. Bu sabah da kaybettik" dedi.

