Yılmaz Erdoğan kaleme aldığı İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönüyor
Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri, hapisten yeni çıkan Azem Yücel isimli karakterin hikayesini seyircilere aktaracak.
Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.
İnci Taneleri ile yıllar sonra ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücel isimli karaktere hayat verecek.
BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.
İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak İnci Taneleri’nin yakında Kanal D’de yayınlanacağı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı