Yılmaz Erdoğan kaleme aldığı İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönüyor

Yayınlanma: 20.11.2023 - 14:08

Güncelleme: 20.11.2023 - 14:33

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

İnci Taneleri ile yıllar sonra ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücel isimli karaktere hayat verecek.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak İnci Taneleri’nin yakında Kanal D’de yayınlanacağı öğrenildi.