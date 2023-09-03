Yılmaz Erdoğan metroda sokak sanatçısına eşlik etti!
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, sık sık toplu taşıma kullanıyor. Ünlü oyuncu, bu kez de metroda saz çalan bir sokak sanatçısına eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Türk sinemasının önemli isimlerinden oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, metroda saz çaldığı görüntülerle gündem oldu.
Metro istasyonundaki müzisyene eşlik eden Erdoğan, seslendirdiği 'Candan İleri' türküsüyle büyük beğeni topladı.
Candan İleri türküsünü seslendiren Erdoğan, çevredekilerden büyük alkış topladı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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