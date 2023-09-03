Yılmaz Erdoğan metroda sokak sanatçısına eşlik etti!

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, sık sık toplu taşıma kullanıyor. Ünlü oyuncu, bu kez de metroda saz çalan bir sokak sanatçısına eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 13:18
Abone Ol google-news

Türk sinemasının önemli isimlerinden oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, metroda saz çaldığı görüntülerle gündem oldu.

Metro istasyonundaki müzisyene eşlik eden Erdoğan, seslendirdiği 'Candan İleri' türküsüyle büyük beğeni topladı.

Candan İleri türküsünü seslendiren Erdoğan, çevredekilerden büyük alkış topladı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.


Player Alanı

İlgili Haberler

20 yıl sonra televizyona dönecek olan Yılmaz Erdoğan'ın dizisinin 'kadın yıldızı' belli oldu

20 yıl sonra televizyona dönecek olan Yılmaz Erdoğan'ın dizisinin 'kadın yıldızı' belli oldu
Yılmaz Erdoğan'dan 20 yıl sonra bir ilk

Yılmaz Erdoğan'dan 20 yıl sonra bir ilk
Yılmaz Erdoğan'ın 'deprem şiiri' sosyal medyayı ikiye böldü: 'Şiir karakter sınırına takılmış'

Yılmaz Erdoğan'ın 'deprem şiiri' sosyal medyayı ikiye böldü: 'Şiir karakter sınırına takılmış'

En Çok Okunan Haberler