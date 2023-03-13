Yılmaz Gruda kimdir, nereli, kaç yaşında? Yılmaz Gruda sağlık durumu nasıl? Yılmaz Gruda hangi filmlerde oynadı?
Yeşilçam'ın usta ismi Yılmaz Gruda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede kırmızı alanda tutulan usta oyuncunun menajeri Tümay Özokur, sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Gruda'nın yoğun bakıma alınmasını talep etti. Yurttaşlar Yılmaz Gruda'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Yılmaz Gruda kimdir, nereli, kaç yaşında? Yılmaz Gruda sağlık durumu nasıl? Yılmaz Gruda hangi filmlerde oynadı?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, çevirmen ve reklamcı Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı. 92 yaşındaki Yılmaz Gruda'nın hayatı, kariyeri ve sağlık durumu merak ediliyor.
YILMAZ GRUDA SAĞLIK DURUMU NASIL?
Yılmaz Gruda'nın menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı'na seslenerek duayen oyuncunun yoğun bakıma alınması için yardım istedi.
Özokur'un paylaşımı şu şekilde:
"Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın.”
YILMAZ GRUDA KİMDİR?
Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.
Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.
YILMAZ GRUDA ÖZEL YAŞAMI
Yılmaz Gruda, ilk evliliğini 1957 yılında Tolga Tiğin ile birlikte yaptı. Bu evliliği 1963 yılında boşanma ile sonuçlandı. Gruda, daha sonra Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Ayşen Gruda ile 1965 yılında dünya evine girdi. Bu evlilik 1976 yılında boşanma ile sonuçlandı. Yılmaz Gruda son evliliğini 1985 yılında Türkan Gruda ile yaptı. Gruda'nın bu evliliğide diğerleri gibi 2014 yılında boşanma ile sonuçlandı.
YILMAZ GRUDA TİYATRO OYUNLARI
Evliliğin Halleri - 2020
Onlar ki... Kuvayi Milliye Destanı - 2019
Gülmeye Geldik Dünyaya - 2018
Biz Bize Benzeriz - 2018
Frankenstein - 2015
Gazebo - Alec Coppel - 1961
İkinci Baskı - 1961
Kara Ağaçlar - 1957
Bir Evlenme - 1956
YILMAZ GRUDA OYNADIĞI FİLMLER
1958: Daha Çekecek miyim
1958: Dokuz Dağın Efesi
1958: İstanbul Macerası
1959: Düşman Yolları Kesti
1959: Ölürüm de Ayrılamam
1960: Dolandırıcılar Şahı
1960: Gecelerin Ötesi
1960: Rüzgâr Zehra / Sünger Avcıları
1961: İstanbul'da Aşk Başkadır
1961: Kader Yolcusu
1961: Suçlu Aşıklar
1962: Bir Gecelik Gelin
1964: Affetmeyen Kadın
1964: Döner Ayna
1965: Cennet Fedaileri
1966: Ben Bir Kanun Kaçağıyım
1966: Kanun Benim
1966: Karakolda Ayna Var
1966: Yaşamak Haram Oldu
1967: Demir Yumruklu Üçler
1967: Kızıl Tehlike
1967: Yalan Bazen Tatlıdır
1970: Ağlayan Melek
1970: Bomba Ahmet
1970: Herkesin Sevgilisi
1970: İç Güveysi
1970: Ölünceye Kadar
1971: Ayıbettin Şemsettin
1971: Bir Kadın Kayboldu
1971: Sezercik Yavrum Benim
1972: Hazreti Yusuf
1972: Suya Düşen Hayal
1972: Tophaneli Murat
1972: Zulüm
1973: Arap Abdo / İstanbul Kabadayıları
1973: Asiye Nasıl Kurtulur?
1973: Bebek Yüzlü
1973: Bitirimler Sosyetede
1973: Gazi Kadın
1973: Gülerken Ağlayanlar
1973: Sevda Yolu
1973: Yeryüzünde Bir Melek
1973: Cano
1974: Fedai
1974: Kartal Yuvası
1975: Diyet
1975: Köçek
1975: Vur Tatlım
1976: Arabacının Aşkı
1976: Aşk Dediğin Laf Değildir
1976: Babanın Suçu
1976: Gel Barışalım
1976: Güngörmüşler
1976: Kana Kan
1976: Kuklalar
1976: Şoför
1976: Su Perisi Elması
1976: Tek Başına
1977: Meryem ve Oğulları
1990: Kuruntu Ailesi
1992: Yağmur Beklerken
1994: Aylaklar - Altuğ Savaşal
1994: Bay Kamber
1996: Gözlerinde Son Gece
2004: Yabancı Damat
2007: Kavak Yelleri
2008: Şeytanın Pabucu
2009: Aile Saadeti
2009: Aşk Geliyorum Demez
2009: Bez Bebek
2010: Çakıl Taşları
2011: Aşk Tesadüfleri Sever
2011: Bitmeyen Şarkı
2011: Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi
2012: Böyle Bitmesin
2012: İşler Güçler
2012: Suskunlar
2013: Aşk Ağlatır
2013: Fatih
2013: Galip Derviş
2013: Vicdan
2014: Gülcemal
2014: Kod Adı: K.O Z.
2014: Olur Olur! Bal Gibi Olur
2014: Sürgün İnek
2014: Ulan İstanbul
2015: Adana İşi
2015: Gönül İşleri
2015: Mutlu Ol Yeter
2016: Biz Bir Dolaşalım
2016: Roza of Smyrna / İsmail ve Roza
2017: Görevimiz Tatil
2017: Ver Kaç
2017: Yıldızlar Şahidim
2018: Ailecek Şaşkınız
2018: Batlır
2018: Göktaşı
2018: Şahsiyet
2018: Sorma Neden
2019: Bir Aile Hikayesi
2019: Hercai
2020: Babam Çok Değişti
2020: Menajerimi Ara
2021: Çukur
2022: Prens
2022: Rüzgargülü
2022: Yanlış Anlama 2
YILMAZ GRUDA ÖDÜLLERİ
Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri - Onur Ödülü, 2018
2016: Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödülü, 2003, şiir dalında birincilik, Marathon "Bir Uzun Koşu"
Behçet Aysan Şiir Ödülü, 1999, Çerçi Zeus
Harput Kısa Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2021
YILMAZ GRUDA KİTAPLARI NELER?
2020 - Sımayıl ile Razıya (Taş Baskı) / Bir Sevda Romanı
2018 - Bir Devlet Memurunun Ölümü
2017 - Gelir Ergeç / Karşı Roman
2016 - Yeşilçam Cehennemi
2013 - Kendi ile Kendisi
2012 - Sultan Abdülaziz Vak'ası
2011 - Kavuklu Hamdi, Ortaoyunu
2008 - Köylü Devrimci Börklüce Mustafa
2007 - Çağdaş Edep-Erkan Görgü Kitabı
2007 - Bir Başka O
2006 - Manzum Nasreddin Hoca Fıkraları
2002 - Marathon "Bir Uzun Koşu"
1997 - Çerçi Zeus - Bir Çağdaş Mitoloji Denemesi
1997 - Çarmıhtaki Yeni Mehmet
1996 - Camdaki Düşman
1994 - Tek Perdelik Dokuz Oyun
1993 - Kül Altındaki Kor
1976 - Şu Bizim Tiyatromuz
1986 - Biraz Reklam Alır Mısınız?
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