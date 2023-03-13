Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 00:01

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 00:01

Türk sinema ve tiyatro tarihinin önemli isimlerinden olan ve bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 92 yaşındaki usta oyuncu Yılmaz Gruda, hastaneye kaldırıldı.

En son dijital dizi platformu Netflix'te Şahmaran dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gruda'nın menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı'na seslenerek duayen oyuncunun yoğun bakıma alınması için yardım istedi.

Özokur'un paylaşımı şu şekilde: