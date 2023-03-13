Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın usta ismi Yılmaz Gruda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede kırmızı alanda tutulan usta oyuncunun menajeri Tümay Özokur, sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Gruda'nın yoğun bakıma alınmasını talep etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 00:01
Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı!
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Türk sinema ve tiyatro tarihinin önemli isimlerinden olan ve bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 92 yaşındaki usta oyuncu Yılmaz Gruda, hastaneye kaldırıldı. 

En son dijital dizi platformu Netflix'te Şahmaran dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gruda'nın menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı'na seslenerek duayen oyuncunun yoğun bakıma alınması için yardım istedi.

Özokur'un paylaşımı şu şekilde:

"Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın.”


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