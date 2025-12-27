Yoğun bakımda tedavi görmüştü... Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı!

Geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, uzun bir aranın ardından Konya’da ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun bir restoranda görüntülendiği anlara ait video sosyal medyada gündem oldu.

“Geniş Aile” dizisiyle tanınan 50 yaşındaki Ufuk Özkan’ın, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmiş, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü. Özkan’ın kardeşi ve kendisi gibi oyuncu olan Umut Özkan, ağabeyinin değerlerinin düşmesi nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

Birkaç gün yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan, daha sonra taburcu edilmişti. Hastaneden çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özkan, kendisini arayan ve destek olanlara teşekkür ederek, yaşadığı rahatsızlığın kullandığı ilacın yan etkilerinden kaynaklandığını belirtmişti. Özkan, “Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim.” ifadelerini kullanmıştı.

Sağlığına kavuşmasının ardından kısa sürede rol aldığı tiyatro oyunuyla sahnelere dönen bir çocuk babası Özkan’dan aylar sonra yeni görüntüler geldi. Konya’da bir restorana giden Özkan’ın, işletme tarafından paylaşılan videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Paylaşıma, hayranlarından “Geçmiş olsun”, “Acil şifalar”, “Gülen yüzün hiç solmasın” gibi çok sayıda yorum yapıldı.