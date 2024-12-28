Yoğun ilgi nedeniyle tükenme noktasına geldi! Kilosu 70 TL'ye düştü...
Zonguldak'ta istavrit tezgahlarda 70 lira ve 100 lira arasında alıcı buldu.
İstavritin fiyatın düştüğünü gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Yoğun ilgi nedeniyle istavrit tükenme noktasına geldi.
Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Balık bol olduğu zaman halkımıza balığı ucuz veriyoruz. Zaten 1 haftadır istavrit balığı çıkış yapmıştı. 100 lira olmuştu, 125 lira olmuştu. Bugün kayıklarımız istavriti bol tutunca bugün 70 liraya veriyoruz. Gönül ister ki 50 liraya 30 liraya satalım. Bugün balığa rağbet çok. Halkımız zaten kırmızı ete yaklaşamıyor. Tavuk olmuş, 250 lira 300 lira. Kasaba zaten lafım yok. Şu an halkımız balığa rağbet gösteriyor. 70 lirada uygun geliyor. Bisküvi olmuş 70 lira balık bedava" dedi.
Etiketler: #zonguldak #hamsi #İstavrit
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